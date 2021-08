Hohe Qualität in den Betrieben

Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS), Flex Althofen, Kostwein Holding Klagenfurt, Landesfeuerwehrschule Kärnten und WIFI Kärnten haben es in die Runde der zehn Finalisten für den Staatspreis Unternehmensqualität geschafft. Die Auszeichnung wird bereits seit 1996 durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie Quality Austria vergeben. Die heurige Preisverleihung erfolgt am 15. September im Palais Wertheim in Wien.