„Schichtwechsel“ bei den Praktikanten

AK hilft bei Fragen

Außerdem stehen den Jugendlichen in der Regel 2,5 Tage Urlaub zu. „Oft kann dieser Urlaub nicht konsumiert werden. Verfallen darf und kann dieser Urlaubsanspruch aber nicht, sondern muss ausbezahlt werden“, betont Hergovich. Ähnliches gilt für Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Überstunden. Bei Zweifeln könne man sich an AK oder Gewerkschaft wenden. „Die Experten helfen gerne weiter“, so Hergovich.