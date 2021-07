Land Rover Defender startet in den Rallyesport

Im Rahmen der neuen Rennserie Bowler Defender Challenge werden ab März 2022 sieben Rallyes in Großbritannien ausgetragen - Termine und Orte gibt Bowler im Laufe des Jahres bekannt. Insgesamt zwölf Fahrzeuge bilden das Starterfeld des Markenpokals. Jedes Team geht mit einem identisch von Bowler aufbereiteten Defender an den Start. Die Rallye-Serie versteht sich als offene Rennsportplattform: Angesprochen werden sowohl erfahrene Rallyepiloten als auch Neulinge ohne Wettkampferfahrung. Für Letztere bietet Bowler ein entsprechendes Training und vielfältige Unterstützung an, um vor dem Einstieg in die Serie die nötige Rennlizenz zu erwerben.