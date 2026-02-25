krone.tv lädt Sie zum Family Fun Friday ein

Während sie undercover im Fell eines Bibers unterwegs ist, wird der Teich zur kleinen Gesellschaft im Miniaturformat. Machtfragen, Loyalität und der Umgang mit der Natur werden ebenso verhandelt wie familiäre Bindungen und Mut, Verantwortung zu übernehmen. So entsteht ein Film, der jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer mit vielen Gags abholt und Erwachsenen zugleich Stoff zum Nachdenken bietet.