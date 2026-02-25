krone.tv lädt Sie zum Family Fun Friday ein

Am Freitag dem 6. März laden die Cineplexx Kinos zum Family Fun Friday ein und zusammen mit krone.tv können Sie in Ihrem Kino in der Nähe dabei sein. Dieses Mal zeigt Cineplexx den neusten Disney Pixars Film „Hoppers“
Die Geschichte führt mitten hinein in eine Hightech-Welt, in der menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere übertragen werden kann. Mabel nutzt die Erfindung, um direkt mit ihren geliebten Vierbeinern, Vögeln und Insekten zu kommunizieren und entdeckt dabei Absprachen, Rivalitäten und Freundschaften, die im Verborgenen des Tierreichs ablaufen.
Während sie undercover im Fell eines Bibers unterwegs ist, wird der Teich zur kleinen Gesellschaft im Miniaturformat. Machtfragen, Loyalität und der Umgang mit der Natur werden ebenso verhandelt wie familiäre Bindungen und Mut, Verantwortung zu übernehmen. So entsteht ein Film, der jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer mit vielen Gags abholt und Erwachsenen zugleich Stoff zum Nachdenken bietet.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv und Cineplexx laden Sie und Ihre Familie ein am 6. März um 16 Uhr beim Family Fun Friday den neuesten Disney Pixar Film „Hoppers“ im Kino zu erleben. Wir verlosen für die folgenden Standorte jeweils 1x3 Tickets
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 3. März, 09:00 Uhr.
