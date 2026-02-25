Vorteilswelt
DJ beim Electric Love

Diese US-Sportlegende kommt im Juli nach Salzburg

Salzburg
25.02.2026 13:00
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Er ist einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten, sammelte Titel um Titel, kürte sich zum Olympiasieger – und verfügt über ein geschätztes Vermögen von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Mittlerweile tritt der 53-Jährige auch als DJ auf. Im Sommer kommt die Legende zum Electric Love Festival am Salzburgring.

0 Kommentare

DJ Wer? Unter dem Pseudonym „DJ Diesel“ beehrt in diesem Sommer eine waschechte Legende Salzburg. Einer der größten und besten Basketballer legt am 10. Juli beim Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring auf.

Körbe wird er keine werfen, sondern tatsächlich als DJ den tausenden Musikfans ordentlich einheizen. 

Shaquille O‘Neal: Der 2,16-Meter-Hühne ist Basketball-Weltmeister, Olympiasieger und vierfacher ...
Shaquille O‘Neal: Der 2,16-Meter-Hühne ist Basketball-Weltmeister, Olympiasieger und vierfacher NBA-Champion.(Bild: AP/Andy Kropa)

Weltmeister und Olympiasieger
Hinter „DJ Diesel“ verbirgt sich niemand Geringerer als Shaquille O‘Neal. Der 2,16-Meter-Hühne ist Basketball-Weltmeister, Olympiasieger und vierfacher NBA-Champion. Daneben versuchte sich der Megastar immer wieder als Hollywood-Schauspieler und als Musiker.

Liebe zur elektronischen Musik entdeckt
Er brachte mehrere Hip-Hop-Alben heraus, mittlerweile hat O‘Neal allerdings die Liebe zur elektronischen Musik entdeckt. Als „DJ Diesel“ ist er jedes Jahr auf mehreren Festivals unterwegs – in diesem Jahr erstmals auch in Österreich. 

Das Electric Love Festivals geht 2026 von 9. bis 11. Juli über die Bühne.
„Wir haben ihm immer wieder Anfragen geschickt. Mit Geld allein kann man so eine Persönlichkeit nicht locken, wir hätten nicht damit gerechnet, dass es für heuer klappt“, freut sich ELF-Tausendsassa Manuel Reifenauer. Das heurige Electric Love Festival steigt vom 9. bis 11. Juli.

Salzburg
25.02.2026 13:00
Salzburg

