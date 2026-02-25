Diese US-Sportlegende kommt im Juli nach Salzburg

Er ist einer der erfolgreichsten Sportler aller Zeiten, sammelte Titel um Titel, kürte sich zum Olympiasieger – und verfügt über ein geschätztes Vermögen von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Mittlerweile tritt der 53-Jährige auch als DJ auf. Im Sommer kommt die Legende zum Electric Love Festival am Salzburgring.