VIP-Event

Wenn sich Promis um Falco-Schokolade reißen!?

Adabei-TV Clips
25.02.2026 13:44
0 Kommentare

1998 hat Falco seine Fans für immer verlassen. Ob Clubbings, Restaurants, Weine oder Tribute-Konzerte: Die Marke Falco ist noch immer ein Kassenbringer. Nun brachte das Restaurant Falco’s sogar eine eigene Schokolade heraus. Und der Rummel darum war groß! Sasa Schwarzjirg war für Sie dabei.

Folgen Sie uns auf