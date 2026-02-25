Weltfrauentag: Landtmann wird zu „Café Stadtfrau“

Eine der bekanntesten Kaffeehaus-Institutionen Wiens, das Café Landtmann, verwandelt sich von 02. bis 08. März wieder in das „Café Stadtfrau“. Rund um den Weltfrauentag widmet sich die Initiative der Familie Querfeld dem Thema Gleichstellung und vernetzt Frauen aus unterschiedlichen Branchen.
Anlässlich des Weltfrauentags wird mit dem „Café Stadtfrau“ ein inhaltliches Zeichen gesetzt und eine Plattform für Austausch, Inspiration und Vernetzung eröffnet. Von 2. bis 8. März finden sich daher auch im Jahr 2026 spannende Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen im „Café Stadtfrau“ ein.
Als Mutter und Geschäftsführerin ist es mir wichtig, dass wir kulturelles Erbe nicht bewahren, um es zu konservieren, sondern um es weiterzudenken.
Karoline Klezl, Geschäftsführerin der Restaurants und Kaffeehäuser der Familie Querfeld
Im Mittelpunkt stehen dabei Austausch, gegenseitige Stärkung und neue Impulse. Teilnehmer erwartet ein vielfältiges und interaktives Programm mit Podiumsdiskussionen, Talks, Events und Workshops, das unterschiedliche Perspektiven auf Unternehmertum, Innovation, Gleichstellung und gesellschaftlichen Wandel eröffnet.
„Die Idee zur Stadtfrau ist im letzten Jahr entstanden. Es war nicht nur ein Wortspiel, sondern vor allem die Idee, Frauen aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus ins Café Landtmann zu einem gemeinsamen Abend einzuladen – zum Austausch, um voneinander zu lernen und miteinander weiterzukommen. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir damit den Nerv der Zeit getroffen haben“, erklärt Geschäftsführerin Irmgard Querfeld.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.