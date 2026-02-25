Vorteilswelt
Von 2. bis 8. März

Weltfrauentag: Landtmann wird zu „Café Stadtfrau“

Kulinarik
25.02.2026 14:00
Als Haus der Gespräche, Ideen und gesellschaftlichen Debatten knüpft das Kaffeehaus an seine ...
Als Haus der Gespräche, Ideen und gesellschaftlichen Debatten knüpft das Kaffeehaus an seine lange Geschichte an – mit Blick in Richtung Zukunft.(Bild: Barbara Wirl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine der bekanntesten Kaffeehaus-Institutionen Wiens, das Café Landtmann, verwandelt sich von 02. bis 08. März wieder in das „Café Stadtfrau“. Rund um den Weltfrauentag widmet sich die Initiative der Familie Querfeld dem Thema Gleichstellung und vernetzt Frauen aus unterschiedlichen Branchen.

0 Kommentare

Anlässlich des Weltfrauentags wird mit dem „Café Stadtfrau“ ein inhaltliches Zeichen gesetzt und eine Plattform für Austausch, Inspiration und Vernetzung eröffnet. Von 2. bis 8. März finden sich daher auch im Jahr 2026 spannende Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen im „Café Stadtfrau“ ein.

Zitat Icon

Als Mutter und Geschäftsführerin ist es mir wichtig, dass wir kulturelles Erbe nicht bewahren, um es zu konservieren, sondern um es weiterzudenken.

Karoline Klezl, Geschäftsführerin der Restaurants und Kaffeehäuser der Familie Querfeld

Im Mittelpunkt stehen dabei Austausch, gegenseitige Stärkung und neue Impulse. Teilnehmer erwartet ein vielfältiges und interaktives Programm mit Podiumsdiskussionen, Talks, Events und Workshops, das unterschiedliche Perspektiven auf Unternehmertum, Innovation, Gleichstellung und gesellschaftlichen Wandel eröffnet.

(Bild: Barbara Wirl)
Die Familie Querfeld betreibt neben den Innenstadtcafés Café Landtmann, Café Mozart und Café ...
Die Familie Querfeld betreibt neben den Innenstadtcafés Café Landtmann, Café Mozart und Café Museum eine Reihe weiterer Gastronomiebetriebe in Wien: das Bootshaus an der Alten Donau, das Crossfield’s Australian Pub sowie Landtmann’s Original Café & Tortenshop in Alterlaa und das Gasthaus Napoleon in Kagran.(Bild: Barbara Wirl)

„Die Idee zur Stadtfrau ist im letzten Jahr entstanden. Es war nicht nur ein Wortspiel, sondern vor allem die Idee, Frauen aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus ins Café Landtmann zu einem gemeinsamen Abend einzuladen – zum Austausch, um voneinander zu lernen und miteinander weiterzukommen. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir damit den Nerv der Zeit getroffen haben“, erklärt Geschäftsführerin Irmgard Querfeld. 

Kulinarik
25.02.2026 14:00
