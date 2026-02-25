Weltfrauentag: Landtmann wird zu „Café Stadtfrau“

„Die Idee zur Stadtfrau ist im letzten Jahr entstanden. Es war nicht nur ein Wortspiel, sondern vor allem die Idee, Frauen aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus ins Café Landtmann zu einem gemeinsamen Abend einzuladen – zum Austausch, um voneinander zu lernen und miteinander weiterzukommen. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir damit den Nerv der Zeit getroffen haben“, erklärt Geschäftsführerin Irmgard Querfeld.