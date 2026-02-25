Oberösterreicher erklimmt höchsten Berg Amerikas

„Außergewöhnliche Erfahrung“

Teilgenommen haben Lungentransplantierte aus Österreich, der Schweiz, den USA, Kroatien und Dänemark sowie eine lebertransplantierte Frau aus der Schweiz. Steigersdorfer, dem 2002 am AKH Wien eine Spenderlunge implantierten worden war, erreichte mit acht Teammitgliedern den Gipfel. „Ich wollte zeigen, was unter kontrollierten Bedingungen mit einer vor 24 Jahren transplantierten Lunge machbar ist, und damit Hoffnung und Zuversicht geben“, sagte der 50-Jährige. Der Gipfelsieg war für ihn eine „außergewöhnliche Erfahrung – körperlich, mental, aber auch menschlich“. Angst vor medizinischen Komplikationen hatte Steigersdorfer nicht: „Bei so einer Dichte an kompetenten Ärzten am Berg – da brauchte ich keine Zusatzversicherung.“