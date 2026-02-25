Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Spenderlunge

Oberösterreicher erklimmt höchsten Berg Amerikas

Oberösterreich
25.02.2026 13:05
Mit medizinischer Betreuung erklommen acht Lungentransplantierte den höchsten Gipfel Amerikas.
Mit medizinischer Betreuung erklommen acht Lungentransplantierte den höchsten Gipfel Amerikas.(Bild: APA/MedUni Wien, Michael Weber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Jänner 2026 wagten acht lungentransplantierte Patienten aus fünf Ländern gemeinsam mit einem Wiener Ärzteteam eine Expedition in die argentinischen Anden. Die Mission: zeigen, wie leistungsfähig Menschen nach einer Transplantation selbst unter Extrembedingungen sein können. Der oberösterreichische Gipfelstürmer Helmut Steigersdorfer erklomm als Einziger den höchsten Punkt Amerikas.

0 Kommentare

Ganze 6961 Meter reicht der Gipfel des Aconcagua in Argentinien nach oben. Die Mehrheit der achtköpfigen Gruppe der lungentransplantierten Patienten erreichte mit dem Ärzte-Team Höhen von über 5500 Meter ohne zusätzlichen Sauerstoff. Die erfolgreiche Expedition stehe symbolisch für das Potenzial moderner Transplantationsmedizin, betonte Clemens Aigner, Leiter der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie, der selbst den Gipfel erreichte. Die dabei erhobenen Daten werden nun wissenschaftlich ausgewertet, berichtete das Ärzte-Team vom AKH und der MedUni bei einem Pressegespräch am Mittwoch.

Mit Spenderlunge auf 6961 Meter
Nach Expeditionen auf den Kilimandscharo (2017) in Tansania und den Jebel Toubkal (2019) in Marokko war der Aconcagua bereits das dritte Hochgebirgsziel für lungentransplantierte Patienten. Initiator und Organisator der Tour war der Lungenfacharzt Peter Jaksch von der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie. Ziel sei es gewesen, die Leistungsfähigkeit von Menschen nach Organtransplantationen sichtbar zu machen. „Mit Bedacht ausgewählte Patientinnen und Patienten sind körperlich belastbar, anpassungsfähig und in der Lage, auch unter Extrembedingungen Leistung zu erbringen – wissenschaftlich begleitet und medizinisch abgesichert“, sagte Jaksch.

Acht Lungentransplantierte sind gemeinsam mit einem Ärzteteam auf den 6961 Meter hohen Aconcagua ...
Acht Lungentransplantierte sind gemeinsam mit einem Ärzteteam auf den 6961 Meter hohen Aconcagua in Argentinien gestiegen.(Bild: APA/MedUni Wien, Michael Weber)

„Außergewöhnliche Erfahrung“
Teilgenommen haben Lungentransplantierte aus Österreich, der Schweiz, den USA, Kroatien und Dänemark sowie eine lebertransplantierte Frau aus der Schweiz. Steigersdorfer, dem 2002 am AKH Wien eine Spenderlunge implantierten worden war, erreichte mit acht Teammitgliedern den Gipfel. „Ich wollte zeigen, was unter kontrollierten Bedingungen mit einer vor 24 Jahren transplantierten Lunge machbar ist, und damit Hoffnung und Zuversicht geben“, sagte der 50-Jährige. Der Gipfelsieg war für ihn eine „außergewöhnliche Erfahrung – körperlich, mental, aber auch menschlich“. Angst vor medizinischen Komplikationen hatte Steigersdorfer nicht: „Bei so einer Dichte an kompetenten Ärzten am Berg – da brauchte ich keine Zusatzversicherung.“

Zitat Icon

Ich wollte zeigen, was unter kontrollierten Bedingungen mit einer vor 24 Jahren transplantierten Lunge machbar ist und damit Hoffnung und Zuversicht geben.

Gipfelstürmer Helmut Steigersdorfer

Die Expedition wurde engmaschig medizinisch überwacht, Notfälle gab es laut Aigner keine. Jakob Mühlbacher von der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie bezeichnete die Tour als „wissenschaftliches Feldlabor unter realen Bedingungen“. Die Teilnehmer litten lediglich an typischen, gut behandelbaren Beschwerden der akuten Höhenkrankheit wie Kopfschmerzen oder Übelkeit.

Lesen Sie auch:
Basenfasten hilft, den Körper gezielt zu entsäuern und abzunehmen.
Krone Plus Logo
Fasten ohne zu hungern
So werden Sie mit Detox schneller schlank
25.02.2026
Krone Plus Logo
An ME/CFS erkrankt
Samuel: „Mein Tod soll nicht umsonst gewesen sein“
29.01.2026
Krone Plus Logo
Lungentransplantation
„Jemand stirbt, damit du weiterleben kannst“
13.04.2025

Expertise aus Wien an der Weltspitze
100 bis 110 Lungentransplantationen zählt die Universitätsklinik für Thoraxchirurgie von MedUni Wien und AKH Wien zu den international führenden Zentren auf diesem Gebiet. Für viele Patienten mit schweren Lungenerkrankungen stellt der Eingriff die letzte lebensrettende Therapieoption dar. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Hochgebirgsexpeditionen sollen zur weiteren Verbesserung von Nachsorge und Transplantationsmedizin beitragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.02.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
192.595 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.128 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
134.916 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1050 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Oberösterreich
Mit Spenderlunge
Oberösterreicher erklimmt höchsten Berg Amerikas
Nach Verbund-Senkung
Energie AG senkt Netto-Strompreis auf zehn Cent
Eisige Fahrbahn
Rutschpartie: Zwei Verletzte und drei kaputte Pkw
Mural Harbor
Ausstellung mit Covers von Banksy und Basquiat
Freispruch für Lenker
Senior sollte Motorradfahrer ausgebremst haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf