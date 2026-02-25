Hohe Geldstrafen für Chelsea und West Ham United

Austria-Stürmer Boateng fällt einige Wochen aus
Chelsea und West Ham United sind nach einem hitzigen Disput zwischen mehreren Spielern im direkten Duell mit hohen Geldstrafen belegt worden.
Chelsea muss gemäß dem Urteil des englischen Fußballverbands umgerechnet rund 370.000 Euro bezahlen, West Ham rund 340.000.
Bei Chelseas 3:2-Erfolg Ende Jänner lieferten sich die Profis in der Nachspielzeit eine Massenrangelei. West-Ham-Verteidiger Jean-Clair Todibo sah die Rote Karte, nachdem er Gegenspieler Joao Pedro gewürgt hatte.
