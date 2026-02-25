Wie weit darf der Wahlkampf gehen?

Die Fabel um die Chaoswochen der SPÖ ist um eine absurde Erzählung reicher geworden. Ein ÖVP-Politiker war für die Sujets verantwortlich, die einen Antritt gegen SPÖ-Primus Babler von Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich nahegelegt hatten. Wie weit darf der politische Wahlkampf gehen und ab wann ist für Sie die Grenze überschritten?
Dass in der politischen Auseinandersetzung nicht immer alles korrekt abläuft, ist man als Beobachter des Geschehens schon lange gewohnt. Wirft man z.B. einen Blick in die USA, dann gehört das Waschen politischer Schmutzwäsche schon fast zum Alltag. Hierzulande erregen solche Methoden aber immer wieder Aufsehen und für gewöhnlich läuft die politische Debatte auf einer sachlicheren Ebene ab.
Silberstein-Methoden
Groß war die Aufregung innerhalb der ÖVP, als die SPÖ damals Tal Silberstein als Mastermind für den Wahlkampf einsetzte. Lange wurde über dessen Fake-Seite „Wir für Sebastian Kurz“ diskutiert und debattiert. Dass jetzt just ein ÖVP-Politiker zu ebenjenen Methoden greift, die man dazumal noch schwer verteufelt hat, wirft jedenfalls kein gutes Licht auf die Gepflogenheiten am politischen Parkett.
Diskutieren Sie mit!
Wie denken Sie über diese Causa? Finden Sie es ok, wenn man „Werbung“ für den politischen Gegenspieler macht, oder geht Ihnen das schon zu weit? Ist im politischen Machtkampf alles erlaubt, oder sollte es Grenzen geben, die nicht überschritten werden dürfen? Welche weiteren Beispiele fallen Ihnen ein, bei denen die Werbung über die Stränge schlägt? Welche Einschaltungen sind Ihnen aus Wahlkampfzeiten besonders in Erinnerung geblieben?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.