Wie weit darf der Wahlkampf gehen?

Diskutieren Sie mit!

Wie denken Sie über diese Causa? Finden Sie es ok, wenn man „Werbung“ für den politischen Gegenspieler macht, oder geht Ihnen das schon zu weit? Ist im politischen Machtkampf alles erlaubt, oder sollte es Grenzen geben, die nicht überschritten werden dürfen? Welche weiteren Beispiele fallen Ihnen ein, bei denen die Werbung über die Stränge schlägt? Welche Einschaltungen sind Ihnen aus Wahlkampfzeiten besonders in Erinnerung geblieben?



Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!