Diskutieren Sie mit!

Wie weit darf der Wahlkampf gehen?

25.02.2026 14:00
Das Parlament in Wien.
Das Parlament in Wien.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die Fabel um die Chaoswochen der SPÖ ist um eine absurde Erzählung reicher geworden. Ein ÖVP-Politiker war für die Sujets verantwortlich, die einen Antritt gegen SPÖ-Primus Babler von Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich nahegelegt hatten. Wie weit darf der politische Wahlkampf gehen und ab wann ist für Sie die Grenze überschritten?

0 Kommentare

Dass in der politischen Auseinandersetzung nicht immer alles korrekt abläuft, ist man als Beobachter des Geschehens schon lange gewohnt. Wirft man z.B. einen Blick in die USA, dann gehört das Waschen politischer Schmutzwäsche schon fast zum Alltag. Hierzulande erregen solche Methoden aber immer wieder Aufsehen und für gewöhnlich läuft die politische Debatte auf einer sachlicheren Ebene ab.

Silberstein-Methoden
Groß war die Aufregung innerhalb der ÖVP, als die SPÖ damals Tal Silberstein als Mastermind für den Wahlkampf einsetzte. Lange wurde über dessen Fake-Seite „Wir für Sebastian Kurz“ diskutiert und debattiert. Dass jetzt just ein ÖVP-Politiker zu ebenjenen Methoden greift, die man dazumal noch schwer verteufelt hat, wirft jedenfalls kein gutes Licht auf die Gepflogenheiten am politischen Parkett. 

Diskutieren Sie mit!
Wie denken Sie über diese Causa? Finden Sie es ok, wenn man „Werbung“ für den politischen Gegenspieler macht, oder geht Ihnen das schon zu weit? Ist im politischen Machtkampf alles erlaubt, oder sollte es Grenzen geben, die nicht überschritten werden dürfen? Welche weiteren Beispiele fallen Ihnen ein, bei denen die Werbung über die Stränge schlägt? Welche Einschaltungen sind Ihnen aus Wahlkampfzeiten besonders in Erinnerung geblieben? 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare! 

