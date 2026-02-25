Kollege mit Dienstwaffe bedroht: „Schwarzer Humor“

„Ich dachte nur, was passiert da gerade“

„Ich stand unter Schock, hatte Angst und war mit der Situation überfordert.“ Deswegen hätte er den Vorfall auch nicht gleich gemeldet. Seinen Kollegen, die Augenzeugen wurden, ging es ähnlich. „Sie haben sich davor dauernd gegenseitig aufgezogen“, erinnert sich einer von ihnen. Doch plötzlich hörte er das Geräusch, wenn die Waffe aus dem Holster gezogen wird. „Ich dachte nur, was passiert da gerade – hier bei uns in diesem geschützten Rahmen? Das Bild von der gezogenen Waffe hat sich so eingebrannt, dass es alles andere überschattet.“