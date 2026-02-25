Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Upcycling-Projekt

Brite vergräbt im Garten ganzen Flugzeugrumpf

Viral
25.02.2026 14:16
Dave Billings (links) verleiht dem ausrangierten Rumpf einer Boeing einen neuen ...
Dave Billings (links) verleiht dem ausrangierten Rumpf einer Boeing einen neuen Verwendungszweck.(Bild: facebook.com/dave.tornado)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Recycling-Projekt von monströsen Ausmaßen hat sich ein britischer Ingenieur vorgenommen: Dave Billings hat einen Flugzeugrumpf gekauft und möchte das Ungetüm nun in seinem Garten vergraben. Es soll Teil seines gigantischen Bunker-Systems werden ...

0 Kommentare

Der ausrangierte Flugzeugrumpf einer Boeing 737-500 wurde von der britischen Billigfluggesellschaft Bmibaby um 4000 Pfund (rund 4500 Euro) auf Facebook Marketplace angeboten. Als Billings dieses Schnäppchen sah, wusste er nach eigenen Angaben „sofort“, dass er es kaufen musste, wie der Sender BBC berichtete.

Seinen letzten Flug hatte das 1993 gebaute Flugzeug im Jahr 2013. Das Teil soll nun seinen „Fallout-Bunker“ in seinem Garten in Hilton in der Grafschaft Derbyshire erweitern: Der 44-Jährige suchte um eine Baugenehmigung an, um damit sein bestehendes Netzwerk unterirdischer Bauwerke auszubauen.

Hier kann man einen Blick in den Rumpf werfen: 

Sohn ist begeistert von Billings Idee
Ein großer Befürworter dieser Idee ist sein siebenjähriger Sohn – denn er ist ein großer Fan von Flugzeugen. Dieser will den Boeing-Rumpf als Location für seine nächste Geburtstagsfeier nutzen. „Das war der Hauptgrund, warum ich ihn gekauft habe, und als ich ihm das Bild zum ersten Mal zeigte, fragte er, warum ich ihn nicht schon längst gekauft hätte“, erklärte Billings. „Dann wurde mir plötzlich klar, dass ich es in meinem Garten vergraben könnte, um einen kühlen Ort zu schaffen.“

Weniger begeistert sei jedoch seine Frau Beth gewesen. „Als sie es zum ersten Mal sah, fragte sie mich, warum ich so einen Schrotthaufen kaufe, aber nachdem ich es dann gekauft hatte, war sie damit einverstanden“, erklärt der 44-Jährige. 

Einer der beiden Zugänge zum Bunkersystem besteht aus einem alten Brunnen: 

Das Projekt kann man auf den Kanälen des Briten in sozialen Medien verfolgen. Auf YouTube hat Billings unter dem Namen „Tornado Dave“ Hunderttausende Follower. Sein Wohnhaus steht auf dem Gelände eines ehemaligen Militärlagers, das vermutlich während des Zweiten Weltkriegs von der US-Armee genutzt wurde.

Tunnel zu Wohnhaus wurde mit Akkubohrer gegraben 
Den dort bereits vorhandenen Bunker hat er mit dem Wohngebäude mit einem Tunnel verbunden, den er selbst gegraben hat – das war harte Arbeit. „Ich habe mit einem akkubetriebenen Bohrer etwa 30 Zentimeter pro Tag geschafft“, so Billings. Der Zugang zum Bunkersystem ist auch durch einen alten Brunnen möglich, der sich schon am Gelände befand. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
25.02.2026 14:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Heftiger Regen verwandelte Hormus‘ Küstenlinie in eine leuchtend rote Landschaft.
Bizarrer Anblick
Starkregen färbt iranische Insel blutrot ein
Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.238 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.219 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
136.485 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1049 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Viral
Upcycling-Projekt
Brite vergräbt im Garten ganzen Flugzeugrumpf
Ermittlungen in NY
Schneeballschlacht eskaliert: Polizei beschossen
„Looksmaxxing“
Brutaler Trend: Knochen brechen fürs Aussehen
Wochenlanger Streit
Kellner verrechnet ohne Zustimmung 180 $ Trinkgeld
Wegen Kälte in Ohio
„Täter“ gefunden: Waschbär bricht in TV-Studio ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf