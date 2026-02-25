Brite vergräbt im Garten ganzen Flugzeugrumpf

Sohn ist begeistert von Billings Idee

Ein großer Befürworter dieser Idee ist sein siebenjähriger Sohn – denn er ist ein großer Fan von Flugzeugen. Dieser will den Boeing-Rumpf als Location für seine nächste Geburtstagsfeier nutzen. „Das war der Hauptgrund, warum ich ihn gekauft habe, und als ich ihm das Bild zum ersten Mal zeigte, fragte er, warum ich ihn nicht schon längst gekauft hätte“, erklärte Billings. „Dann wurde mir plötzlich klar, dass ich es in meinem Garten vergraben könnte, um einen kühlen Ort zu schaffen.“