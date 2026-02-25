Vorteilswelt
Gewinnspiel

Ein tierisch abgefahrenes Abenteuer erleben

Gewinnspiele
25.02.2026 14:00
Porträt von Werbung
Von Werbung

Der Animationsfilm „Tierisch abgefahren – Rettet die Pets!“ startet am 19. März im Kino und erzählt vom mutigen Einsatz einer tierischen Truppe in einem unkontrollierbaren Zug. Die „Krone“ verlost 40 x 2 Tickets für die Premiere am 14. März im Gasometer Wien. Also jetzt gleich mitmachen und dabei sein!

Im Mittelpunkt steht Waschbär Falcon, der als kleiner Robin-Hood-Typ beschrieben wird und sich plötzlich in einem Hochgeschwindigkeitszug wiederfindet, der ohne Kontrolle über die Gleise rast. Gemeinsam mit einer bunt gemischten Tiergesellschaft muss er verhindern, dass der Zug entgleist. Unter ihnen: die junge Ozelotdame Maggie, die eine besondere Faszination für Züge mitbringt, sowie ein altgedienter Polizeihund, der eigentlich kurz vor dem Ruhestand steht.

(Bild: MFA-Film)
(Bild: MFA-Film)

Ein ungleiches Team 
Die Regisseure betonen, dass der Film als Ensemblegeschichte konzipiert wurde. Verschiedene Charaktere – vom nervösen Chihuahua über ein erschöpftes Hippie-Kaninchenpaar bis hin zum zynischen Kater – sollen nicht nur komische Momente liefern, sondern ein gemeinsames Abenteuer durchleben. Die Macher lassen anklingen, dass sie bewusst Figuren geschaffen haben, die sich in Extremsituationen weiterentwickeln und dabei unerwartete Facetten zeigen.

(Bild: MFA-Film)

Familienspaß mit Tempo
Der Film verbindet rasante Action mit emotionalen Momenten und zeichnet liebevolle Figuren, deren Eigenheiten die Reise prägen. Das Ergebnis ist ein Familienerlebnis, das große und kleine Zuschauer gleichermaßen anspricht.

„Tierisch abgefahren – Rettet die Pets!“ Premiere

Wann: 14. März
Wo: Hollywood Megaplex Gasometer, Guglgasse 11
Kartenausgabe: 13:00 -13:45 Uhr
Filmstart: 14:00 Uhr

Mitmachen und gewinnen
krone.tv zusammen mit dem Vorteilsclub Wien verlost für die Premiere von „Tierisch abgefahren – Rettet die Pets!“ am 14.3 im Cineplexx Gasometer in Wien 40x2 Karten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonennten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Gewinnspiele
25.02.2026 14:00
