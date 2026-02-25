Austria-Stürmer Boateng fällt einige Wochen aus

Mega-Projekt! Das wird das größte Stadion der Welt
Austria-Stürmer Kelvin Boateng fehlt den Wienern nach einem Bruch des Mittelhandknochens für drei bis vier Wochen.
Der 25-Jährige erlitt die Verletzung bei der Niederlage in Altach. Er wird laut Angaben des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag operiert.
In den kommenden Wochen wird Boateng unter Anleitung des Physio-Teams individuelle Einheiten auf dem Platz absolvieren.
