Rädler mischt im Soldeu-Abfahrtstraining vorne mit

Nach Olympia ist vor dem Weltcup: Im ersten Training für die Abfahrt von Soldeu in Andorra mischt Österreichs Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler als Fünfte (+0,47 Sek.) vorne mit. Die Bestzeit holte Ester Ledecka.
Die bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen völlig glücklose Ester Ledecka hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt von Soldeu aufgezeigt. Das tschechische Multitalent, das in Mailand/Cortina sowohl im Snowboard als auch Alpinski kein Rennen beendete, markierte am Mittwoch bei Sonnenschein in Andorra in 1:33,39 Minuten die schnellste Zeit vor dem Italien-Duo Nicol Delago (+0,37 Sek.) und Sofia Goggia (+0,43).
Ortlieb Achte
In Absenz der bei den Spielen schwer gestürzten Sparten-Weltcupführenden Lindsey Vonn folgte Österreichs Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler knapp dahinter als Fünfte (+0,47). Nina Ortlieb wurde Achte (+0,66). Am Donnerstag steigt ein weiterer Trainingslauf, am Freitag (11.00 Uhr) dann die viertletzte Abfahrt dieser Saison.
