Gebührenfreies Roaming für Westbalkan geplant

Ohne Roaming-Gebühren wird für Anrufe, SMS und mobiles Internet im Ausland der gleiche Betrag fällig wie dort, wo der Handyvertrag abgeschlossen wurde. Die Netzanbieter müssen zudem für eine gleichschnelle Internetverbindung sorgen. Notrufe sind kostenlos. Seit 2017 werden bei Reisen innerhalb der EU keine Roaming-Gebühren mehr fällig. Auch die Ukraine gehört seit Beginn dieses Jahres zur Roaming-Zone der EU.