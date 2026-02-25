38. ASICS Österreichischer Frauenlauf am 31. Mai

„Running Club“ für die Vorbereitung

Als Dippmann ihren ersten Marathon in New York gelaufen ist, gab es nur ein einziges Trainingsprogramm: „Nämlich unter vier Stunden, weil danach die Strecke gesperrt ist.“ 1997 rief die Sportlerin deshalb das kostenlose Vorbereitungstraining ins Leben. Zum 30. Jubiläum erhielt das Tool einen neuen Namen. Mit dem „12 Weeks Running Club“ können 24 Pläne für alle Konditionen heruntergeladen und mit 179 Trainerinnen an 66 Standorten – zwei davon in der Slowakei – durchgezogen werden. Dippmann selbst übernimmt wieder eine Gruppe am Standort im Prater. „Das ist für alle: Für die Beginnerin, die sich nicht vorstellen kann, zu laufen, oder die Erfahrene mit einem knackigen Training.“