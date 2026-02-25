Vorteilswelt
Motto: „Here for more“

38. ASICS Österreichischer Frauenlauf am 31. Mai

Sport-Mix
25.02.2026 12:59
Der 38. ASICS Österreichische Frauenlauf findet am 31. Mai 2026 in der Wiener Prater Hauptallee ...
Der 38. ASICS Österreichische Frauenlauf findet am 31. Mai 2026 in der Wiener Prater Hauptallee statt.(Bild: Agentur Diener)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Frauenlauf-Saison ist eingeläutet: Bei sonnigem Wetter haben die Veranstalter des Events am Mittwoch den Startschuss gegeben. Am 31. Mai findet der Österreichische Frauenlauf zum 38. Mal statt. 30.000 Teilnehmerinnen werden erwartet. Unter dem Motto „Here for more“ können Profi- und Hobbyläuferinnen für fünf oder zehn Kilometer an den Start gehen. Auch eine fünf Kilometer lange Nordic Walking Strecke gibt es wieder. Am 9. März startet das Training zur Vorbereitung.

„Auch nach 38 Jahren, wenn ich diese Bilder sehe, berühren sie mich wahnsinnig“, sagte Veranstalterin Ilse Dippmann bei der Präsentation des Videos zum Event im Vorjahr. Der Frauenlauf sei ein „Ort der Energie, der Emotion und auch der Gemeinschaft“, so Dippmann. „Jeder, der an die Startlinie kommt, macht diesen Tag besonders.“ Sie selbst habe bereits 33 Marathons absolviert und war bei hunderten Wettkämpfen dabei und sei auch immer beim Start „hier für mehr“ gewesen, sagte sie. Jeder Grund zählt, egal ob man über seine Grenzen gehen möchte, für seine Stärke, die Freude oder für die Gemeinschaft.

(Bild: Frauenlauf)

„Running Club“ für die Vorbereitung
Als Dippmann ihren ersten Marathon in New York gelaufen ist, gab es nur ein einziges Trainingsprogramm: „Nämlich unter vier Stunden, weil danach die Strecke gesperrt ist.“ 1997 rief die Sportlerin deshalb das kostenlose Vorbereitungstraining ins Leben. Zum 30. Jubiläum erhielt das Tool einen neuen Namen. Mit dem „12 Weeks Running Club“ können 24 Pläne für alle Konditionen heruntergeladen und mit 179 Trainerinnen an 66 Standorten – zwei davon in der Slowakei – durchgezogen werden. Dippmann selbst übernimmt wieder eine Gruppe am Standort im Prater. „Das ist für alle: Für die Beginnerin, die sich nicht vorstellen kann, zu laufen, oder die Erfahrene mit einem knackigen Training.“

(Bild: Alex Krivda)

Eine dieser Trainerinnen ist Isabella Egger, die die Frauen für die zehn Kilometer unter 48 Minuten vorbereitet. „Meine jüngste Teilnehmerin ist zwölf Jahre und die älteste über 60. Es ist schön, diese Diversität im Team zu erleben. Frauen schaffen immer mehr, als sie sich zutrauen.“

(Bild: Agentur Diener)

Fünf Kilometer beliebteste Distanz
Die beliebteste Distanz ist die Fünf-Kilometer-Strecke, sagte Initiator Andreas Schnabel. „Aber wir wollen mehr dazu motivieren, die zehn Kilometer zu probieren und eine neue Herausforderung anzunehmen.“ Die Anmeldung ist bereits offen. Bisher haben sich rund 9.000 Frauen und Mädchen angemeldet. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann auch ein bisschen Laufluft schnuppern. Im Lokal „Taste“ am Donaukanal wird ein „Run Café Vienna“ stattfinden.

