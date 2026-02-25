Ex-Formel-1-Pilot ist „bisschen besorgt um Perez“

Gute Auswahl der Fahrer

Die Antwort kann Perez bald geben – denn schon am 8. März (im Sportkrone.at-Liveticker) geht in Australien das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison über die Bühne. „Wenn wir es jetzt aufstellen würden, denke ich, dass Bottas eine bessere Chance hat, Perez zu schlagen, allein aufgrund der Tatsache, dass er näher an der Gegenwart ist“, so die Prognose des ehemaligen Formel-1-Vizeweltmeisters.