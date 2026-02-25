Vorteilswelt
„Nichts vormachen“

Ex-Formel-1-Pilot ist „bisschen besorgt um Perez“

Formel 1
25.02.2026 13:14
Sergio Perez freut sich auf seine Rückkehr auf die Rennstrecken der Formel 1.
Sergio Perez freut sich auf seine Rückkehr auf die Rennstrecken der Formel 1.(Bild: AFP/APA/Giuseppe CACACE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie erfolgreich wird sich das Formel-1-Comeback von Sergio Perez gestalten? Nach einem Jahr Abstand von der Königsklasse dürfte er doch mehr Probleme haben als Teamkollege Valtteri Bottas, glaubt zumindest Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard. Der Schotte macht sich sogar Sorgen um Perez ... 

0 Kommentare

„Ich denke, Bottas ist besser vorbereitet, weil er mit diesem Mercedes-Wissen kommt“, erklärt Coulthard im „Up To Speed“-Podcast und spielt damit darauf an, dass der Finne sich trotz Cockpit-Verlust weiter im Formel-1-Kosmos bewegt hat: „Er hat das ganze letzte Jahr bei Mercedes gearbeitet, Simulatortraining und Ähnliches.“ 

Anders als der zweite Comeback-Pilot des neuen Cadillac-Teams. „Ich bin ein bisschen besorgt um Perez, der das Jahr Auszeit wirklich genossen hat“, so Coulthard, der dann nachlegt: „Ich zweifle nicht an seinem Engagement, aber kann man es wieder anschalten, nachdem man es ausgeschaltet hat?“

Gute Auswahl der Fahrer
Die Antwort kann Perez bald geben – denn schon am 8. März (im Sportkrone.at-Liveticker) geht in Australien das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison über die Bühne. „Wenn wir es jetzt aufstellen würden, denke ich, dass Bottas eine bessere Chance hat, Perez zu schlagen, allein aufgrund der Tatsache, dass er näher an der Gegenwart ist“, so die Prognose des ehemaligen Formel-1-Vizeweltmeisters. 

Allerdings merkt der Schotte auch an, dass Cadillac ein gutes Händchen bei der Auswahl der Fahrer getroffen habe. „Cadillac muss sich nicht mit Rookies die Autos kaputtfahren“, lobt Coulthard mit einem Schmunzeln. 

Formel 1
25.02.2026 13:14
