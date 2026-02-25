Marius verteidigte unter Tränen Mama Mette-Marit

Außerdem betonte er, dass es einfach „nicht richtig“ sei, dass seine Ex-Freundin seine Mutter und seinen Stiefvater in die Sache „reinzieht“. „Keiner hat sich so viel für mich eingesetzt, wie die beiden! Mama und Haakon haben nichts anderes gemacht, als Nora gegenüber alle Freundlichkeit der Welt zu zeigen, sie haben das nicht verdient!“