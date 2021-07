Rollo verkeilt: Gelddiebe bei Einbruch gescheitert

Böse Überraschung für den Besitzer eines Wochenendhauses in Olbendorf: In der Nacht versuchten Kriminelle, in sein Freizeitdomizil einzusteigen, um es leer zu räumen. Per Notruf erfolgte die Anzeige. Als eine Streife beim Tatort vorfuhr, waren die Einbrecher bereits weg.