„Junge Wölfe zeigen bei Begegnungen wenig Scheu“

Der am Sonntag in Herzogsdorf gesichtete Vierbeiner war vor dem Autofahrer Michael Pühringer über die Straße gelaufen, dann neben ihm ein Feld entlanggetrabt. „Er war gar nicht ängstlich oder misstrauisch“, so der 28-Jährige. Ein Verhalten, das dem Werkzeugtechniker, der überzeugt ist, einen Wolf gefilmt zu haben, allerdings höchst sonderbar vorkam.