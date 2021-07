Wo bleibt die Freiheit?

Es riecht nach Lockdown-Comeback

Denn selbst jene, die sich brav impfen oder testen ließen, müssen nach wie vor Einschnitte und Mühseligkeiten im Alltag in Kauf nehmen. So geht zum Beispiel das Reisen in viele Länder auch trotz Grünem Pass noch immer nicht ganz problemlos - und das ausgerechnet zur sehnlichst erwarteten Urlaubszeit. Das passt nicht zu der Erzählung, dass die Pandemie bald vorbei ist. Es riecht eher nach einem erneuten, harten Herbst samt einem Lockdown-Comeback.