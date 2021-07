Wiener Stadtrat: Kein Lockdown mehr für Geimpfte!

Fangen wir mit dem Lobautunnel an. Auf Seite 4 des rot-pinken Regierungsabkommens steht: „Wir drehen vor allem an den großen Schrauben und machen Wien zur Klimamusterstadt.“ So gesehen müsste die SPÖ ein Ende des Lobautunnels doch begrüßen.

Wir begrüßen es natürlich nicht. Die Frage Lobautunnel, S 1 und insbesondere die Anbindung des 22. Bezirks ist eine essenzielle. Da wird ja Klimaschutz großgeschrieben, indem wir dafür sorgen, dass der Verkehr in einer vernünftigen Art und Weise kanalisiert wird.