Contact-Tracing auf Mallorca wird schwieriger

Offiziell gibt es auf Mallorca zwar noch keinen Ballermann, doch Trinkgelage am Strand sowie Schulabschlussreisen haben zu einem starken Anstieg der Corona-Zahlen auf der spanischen Baleareninsel geführt. So wird auch die Nachverfolgung enger Kontakte von Infizierten zunehmend schwieriger. Zurzeit gebe es auf den Balearen, zu denen neben Mallorca auch Menorca, Ibiza und Formentera gehören, 7460 Erkrankte. Statistisch kämen somit auf jeden Infizierten fünf enge Kontakte - also insgesamt 37.300 Menschen, die sich für zehn Tage isolieren müssten.