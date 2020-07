Mallorca: Auch Ballermann macht jetzt Corona-Pause

Eine Schwere liegt über der Insel, die dunklen Wolken am Himmel scheinen davon zu wissen. Corona zwingt in die Knie, was seit Jahren die Partyhochburg schlechthin ist. „Prost! Auf uns!“ steht am T-Shirt einer Frau, die mit drei weiteren an einem Tisch einer Strandbar sitzt. Bis auf zwei weitere sind alle anderen Tische leer.