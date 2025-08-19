Türkei: Büffet-Verschwendung soll verboten werden

Pläne sind noch nicht beschlossen

Die Verantwortlichen begründen die Initiative sowohl mit wirtschaftlichen als auch moralischen Bedenken. „Während Menschen in Teilen der Welt hungern, verschwenden wir hier Lebensmittel – oft nur für ein schönes Foto in sozialen Medien“, so Hüseyin Degirmenci vom Gastronomenverband in Alanya. Es muss jedoch betont werden, dass es sich bisher nur um einen Vorschlag handelt. Die endgültige Entscheidung über die Umsetzung der Pläne liegt bei Präsident Recep Tayyip Erdoğan.