„Psychonauts 2“ im neuen Story-Trailer

Das Warten hat ein Ende: Sechs Jahre nach der ersten Ankündigung und ganze 16 Jahre nach dem ersten Teil bringt Entwickler Double Fine Productions mit „Psychonauts 2“ am 25. August die via Crowdfunding finanzierte Fortsetzung seines schrägen Plattform-Adventures auf PC und Xbox (PS-Version folgt). Gamer schlüpfen darin erneut in die Rolle von Razputin „Raz“ Aquato, als Game-Director fungiert abermals Entwicklerlegende Tim Schafer (u.a. „Full Throttle“, „Grim Fandango“, „The Secret of Monkey Island“).