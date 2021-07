Duo nahm Moped mit, ohne zu bezahlen

Eine böse Überraschung erlebte ein Burgenländer bei einem Geschäft sozusagen am Gartenzaun. Zwei Ungarn wollten sein Moped kaufen und verluden es in ihren Transporter. Als es ans Zahlen ging, hielten sich die beiden nicht an die Abmachung. Sie sollten einen Vertrag holen, kehrten aber nicht zurück. Das Moped war weg.