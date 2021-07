Waldbrände in Techelsberg und Lambichl gelöscht

Die 62 Jahre alte Klagenfurterin machte Montagvormittag einen Spaziergang in einem Waldstück nördlich von Trieblach in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee. Weil sie immer wieder Brandgeruch wahrnahm, hielt sie Ausschau - und entdeckte schließlich eine Brandstelle. Sie rief sofort die Feuerwehr.