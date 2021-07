Pfizer will Antrag für dritte Impfdosis einreichen

Angepasste Vakzin-Version in Entwicklung

Pfizer und Biontech gehen davon aus, dass eine dritte Dosis das höchste Schutzniveau gegenüber allen bisher getesteten Coronavirus-Varianten erhalte. Das gelte auch für die sich immer weiter ausbreitende Delta-Variante des Erregers von SARS-CoV-2. Man entwickle zugleich aber auch eine angepasste Version des gemeinsamen mRNA-Impfstoffs. Die ersten Proben sind in einem Werk in Mainz bereits in Produktion, entsprechende klinische Studien könnten im August beginnen, heißt es.