Corona-Impfung hochwirksam gegen Delta-Variante

In Großbritannien breitete sich die zuerst in Indien entdeckte Mutation des Coronavirus in den vergangenen Wochen immer stärker aus und veranlasste schließlich die Regierung in London dazu, geplante weitere Lockerungen um einen Monat zu verschieben. Premierminister Boris Johnson verlängerte am Montag die noch geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 19. Juli.