Drei Wiener bei Schlägerei vor Lokal verletzt

Gegen 3.45 Uhr kam es in Klagenfurt nach Schließung eines Lokals zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Männern aus Wien - im Alter von 21 und 22 Jahren - und zwei unbekannten Tätern. Das Wortgefecht endete in einer Schlägerei, bei der die drei Wiener durch Faustschläge in das Gesicht und gegen den Körper verletzt wurden. Die drei Männer wurden vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht, die Suche nach den zwei unbekannten Tätern war bisher erfolglos.