KI stellt abgelenkte Politiker an Twitter-Pranger

Der am Montag online gegangene Twitter-Account hat bereits etliche Politiker - auch Ministerpräsident Jambon - ermahnt und für lebhafte Debatten in den sozialen Medien gesorgt. Damit der betroffene Politiker die Ermahnung wahrnimmt und die Öffentlichkeit weiß, wer da so viel Zeit mit seinem Smartphone verbringt, verlinkt der KI-Bot in seinen Postings auch gleich das Twitter-Profil des jeweiligen Volksvertreters.