Trend Outdoor-Escape: Damit punkten Rätselrallyes

Wen man hier vor allem im Visier hat? „Familien“, sagt Riffert. In Kombination mit dem Wander- und Rad- sowie Genuss-Angebot entlang der Donau und darüber hinaus, dem Baumkronenweg in Kopfing, dem Ikuna-Naturresort in Natternbach und auch dem Wassererlebnis Mini-Donau in Engelhartszell setzten sich in den letzten Jahren mehrere Puzzleteile so zusammen, dass vor allem Familien ein gutes Angebot gemacht werden kann.