KI-System durchleuchtet Mitarbeiter im Home-Office

Sind KI-Systeme wirklich objektiv?

Crider zweifelt die Objektivität des Systems an. „Das Heimtückische an diesen Systemen ist, dass sie einen Anstrich von Objektivität haben. Es ist ja eine Zahl auf einem Computer - wie kann das etwas Verdächtiges sein? Sie müssen aber nicht sehr stark an der Oberfläche kratzen, um zu erkennen, dass hinter der überwiegenden Mehrheit dieser Systeme Werte stehen, die bestimmen, was priorisiert werden soll.“ Darüber hinaus hängen die Genauigkeit und Objektivität von KI-Systemen immer davon ab, mit welchen Daten diese zuvor trainiert wurden.