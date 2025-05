DNA-Analyse klärte jetzt Schafsrisse

„Konflikte sollen minimiert werden“

„Es braucht ein umfassendes Wolfsmanagement mit einer Vielzahl aufeinander abgestimmter Maßnahmen, um in einer Kulturlandschaft wie jener in Niederösterreich tragfähige und dauerhafte Lösungen zu entwickeln. Nur so wird das Risiko für Konflikte minimiert und ein Zusammenleben von Menschen, Wölfen sowie Wild- und Nutztieren möglich“, meint er weiter.