China soll mit KI-Kamera Emotionen auslesen können

In der chinesischen Provinz Xinjiang, in der eine Million Mitglieder der Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten werden sollen, testet Peking neue Überwachungstechnologie. Informanten zufolge handelt es sich um eine KI-Kamera zur Emotionserkennung, mit der der Staat in die Gedankenwelt der Bevölkerung blicken will. Die chinesische Hightech-Industrie wird beschuldigt, die nötige Technologie bereitzustellen.