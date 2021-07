No Angels: „Wir haben gelernt, Nein zu sagen“

Fliegen ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Zumindest wenn man eines der Engerln ist, das die Stimme bei den No Angels erhebt. 20 Jahre nach ihrer Gründung und einer zwischenzeitlichen Auflösung sind Jessica Wahls, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Nadja Benaissa wieder da. Für die Aufzeichnung der ORF-Show „Stars am Wörthersee“ (am 24. Juli, 20.15 Uhr in ORF 2) legten sie eine Zwischenlandung zum Dreh in Velden ein.