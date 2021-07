Forderungen nach Strafen für Impf-Schwänzer

Disziplin bei zweiter Teilimpfung in Österreich hoch

Eine ähnliche Debatte findet derzeit (noch) in Österreich nicht statt. Das Gesundheitsministerium vermeldete Ende Juni, dass „Zweittermine zu einem sehr großen Teil wie vorgesehen wahrgenommen werden“. Auch die weiterhin vergleichsweise geringe Zahl an Corona-Neuinfektionen führt offenbar zu keinem negativen Einfluss auf die Impf-Disziplin jener Österreicher, die bereits einmal geimpft worden sind. Hier und da gibt es aber auch Meldungen über eine Häufung von verpassten Terminen.