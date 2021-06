Drosten: Nicht die zweite Corona-Impfung auslassen

Impfungen der Über-40-Jährigen „dringlich“

Das Ziel seien mindestens 80 Prozent Zweifachimpfungen der „impffähigen erwachsenen Bevölkerung“, er erwartet jedoch in einigen Wochen eine Diskussion über die Förderung der Bereitschaft der Menschen, sich immunisieren zu lassen. Wichtig sei jetzt in erster Linie, jene Gruppen zu impfen, in denen dies wegen des erhöhten Corona-19-Risikos dringlich sei. Auch Impfungen der Über-40-Jährigen seien essenziell, zitiert der Bayrische Rundfunk den Virologen.