Jeder Wiener Haushalt bekommt Gurgeltest per Post

Mit Ferienbeginn fällt das regelmäßige Testen der Kinder in den Schulen weg. Auch daher bringt die Stadt die Röhrchen nun frei Haus ins Wohnzimmer. FPÖ-Chef Dominik Nepp will die Aktion jedoch stoppen. Sein Argument: Die aktuelle Hitze würden die Probeflüssigkeit in den heißen Zustellerautos der Briefträger zerstören. Die Kits würden maxmial 25 Grad Celsius vertragen. Jetzt auszuliefern wäre daher verlorenes Steuergeld, meint Nepp.