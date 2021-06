Wien startet „Walk-in“ für die Handysignatur

200.000 Reisepässe zu erneuern

Neben dem Grünen Pass sorgt in Wien derzeit auch der rote - also der Reisepass - für Stress. 200.000 davon sind heuer in Wien zu erneuern. Die Bezirksämter bieten inzwischen Termine auch an Samstagen an, um vor der Reisesaison entsprechende Verlängerungen vorzunehmen.