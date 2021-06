St. Veiter bei Ausweichmanöver gegen Baum gekracht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr im Ortsgebiet Metnitz. Dabei geriet das Auto eines 68-jährigen St. Veiter in die Straßenböschung und knallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert und blieb am Dach liegen. Der Mopedlenker streifte den Pkw und stürzte auf die Straße. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, der 16-jährige Lenker des Mopeds musste wegen Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.