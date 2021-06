Hofburg muss über Exekution bei Blümel entscheiden

Die Zuständigkeit für die von der Opposition gewünschte Exekution der Aktenlieferungen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an den Ibiza-U-Ausschuss sieht der Verfassungsgerichtshof nicht bei sich, sondern bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dessen Zuständigkeit sei mit dem Exekutionsantrag vom 5. Mai begründet worden. Der VfGH habe nicht die Stellung eines „betreibenden Gläubigers“, Entscheidungen über weitere Schritte lägen also bei Van der Bellen, hieß es am Mittwoch.