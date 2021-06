Blümel: Alles geliefert, Präsident möge nachprüfen

ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, der diese Woche zum dritten Mal im Ibiza-U-Ausschuss befragt wird, hat mitgeteilt, alle Akten ans Parlament geliefert zu haben. Er habe die Einstellung des VfGH-Exekutionsverfahrens beantragt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingeladen, sich von der Vollständigkeit der Lieferung zu überzeugen, sagte er am Dienstag. Zudem habe er mehrere Gutachten beauftragt, in denen arbeitsrechtliche Fragen zu Aktenlieferungen an den U-Ausschuss geklärt werden sollen.