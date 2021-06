Anzeige gegen Sobotka vor U-Ausschuss-Befragung

Am Donnerstag wird Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erneut im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt, nun wurde bekannt, dass am Mittwoch eine weitere Anzeige gegen den Vorsitzenden eingegangen ist. Wie das Justizministerium via E-Mail der Parlamentsdirektion mitteilte, wird derzeit ein „Anfangsverdacht“ gegen den Präsidenten geprüft. Grund ist eine Anzeige wegen Falschaussage im Zusammenhang mit Sobotkas erstmaliger Aussage im U-Ausschuss.