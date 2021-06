Pilnacek entschuldigt sich: „Unverzeihbar“

„Es gibt nichts zu beschönigen“

Pilnacek bat in einer am Samstag vom „Kurier“ veröffentlichen Erklärung all jene, „die ich damit verletzt und beleidigt habe“, um Verzeihung, aber auch seine Familie und Freunde. „Es gibt nichts zu beschönigen, aber ich ersuche doch, mich mehr an meinen Taten und Leistungen als an dieser Verfehlung im Rahmen einer privaten Kommunikation zu beurteilen. Dem Verfassungsgerichtshof und seinen Mitgliedern entbiete ich meinen allerhöchsten Respekt. Die Bedeutung dieser Institution für den demokratischen Rechtsstaat verträgt keine Geringschätzung“, so Pilnacek.