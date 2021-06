Ex-Minister Moser sagt im Ibiza-U-Ausschuss aus

Am Donnerstag folgen Blümel und Sobotka

Mit ranghohen ÖVP-Politikern geht es am Donnerstag unter anderem weiter. So kommt Finanzminister Gernot Blümel zum bereits dritten Mal an die Reihe, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch Ausschussvorsitzender ist, zum zweiten Mal.