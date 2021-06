„Nicht allen im U-Ausschuss geht es um Aufklärung“

„Schaue nicht in die E-Mail-Postfächer meiner Mitarbeiter“

Er habe nämlich keinen Grund, anzunehmen, dass seine Mitarbeiter die Lieferung der Akten und Daten nicht ordnungsgemäß durchgeführt hätten, so Blümel: „Ich schaue aber auch nicht in die E-Mail-Postfächer meiner Mitarbeiter rein.“ Privates sei gemäß dem VfGH-Entscheid auszusortieren gewesen, so der Minister. Alles andere habe man geliefert. Dennoch sei man weiterhin „zu jeder Maßnahme bereit“, die der Bundespräsident oder die Justiz für notwendig erachten würden.