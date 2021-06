Mann (26) bei Übung in Gletscherspalte gestürzt

Zu dem Unfall kam es in rund 2900 Metern Seehöhe bei der Durchführung eines Spaltensturzes im Rahmen einer Alpinausbildung eines deutschen Alpinvereins. Der Mann erlitt bei dei der Simulation schwere Verletzungen und musste nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 7 in das Krankenhaus Zell am See geflogen werden.